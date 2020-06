Verdachte van moord Maddie McCann ‘voor eigen veiligheid’ in afzondering geplaatst

Zijn vorige advocaten, Jan-Christian Hochmann en David Volke, legden vandaag hun mandaat neer. Waarom ze dat deden, wilden ze niet kwijt. De 43-jarige Duitser, die eerder meermaals werd veroordeeld voor seksuele misdrijven, ook bij kinderen, zit momenteel voor een andere zaak een gevangenisstraf uit in Kiel. Daar werd hij ‘voor zijn eigen veiligheid’ in afzondering geplaatst. Om te voorkomen dat hij door medegevangenen wordt aangevallen, mag hij alleen onder begeleiding zijn cel nog uit. Brückner zou online tegen een andere pedofiel hebben gesproken over het vangen van ‘iets kleins’.

Zedenverleden

Vorige week woensdag maakten de Duitse federale recherche (BKA) en het parket van Braunschweig verrassend bekend dat ze een verdachte hebben voor de moord op Madeleine ‘Maddie’ McCann. Het toen 3-jarige Britse meisje verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit een vakantieresort in het Portugese Praia da Luz.



Duitse rechercheurs houden er op dit moment rekening mee dat Brückner, die een zedenverleden heeft, het meisje ook seksueel heeft misbruikt. Dat moet gebeurd zijn vlak nadat hij haar meenam uit het appartement in Praia da Luz. De recherche in Duitsland is ervan overtuigd dat het kind dood is.



Brückner zou McCann vrij snel na haar ontvoering om het leven hebben gebracht, vermoedt Hans Christian Wolters van Duitse justitie. Hij benadrukt echter dat hard bewijs ontbreekt en dat rechercheurs nog verder moeten speuren om hem voor de rechter te kunnen brengen. Het lichaam van de peuter is nooit teruggevonden.