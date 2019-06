Verdachte vast voor moord op Duitse politicus

De verdachte zou een jongeman zijn uit de privéomgeving van het slachtoffer. Hij zou een persoonlijke relatie hebben gehad met de CDU-politicus, meldde de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vanavond als eerste op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Volgens hen moet verder onderzoek uitwijzen hoe dat contact tussen verdachte en slachtoffer eruit zag en wat het motief was voor de moord.

Woordvoerder Torsten Werner van het ongeveer 50-koppige rechercheteam Liemecke dat de moord op Lübcke onderzoekt, bevestigt alleen dat een verdachte in hechtenis is genomen. Meer details kan hij naar eigen zeggen niet geven in het belang van het onderzoek.

Mobieltje

De verdachte werd vanmiddag uitgebreid verhoord. Volgens de FAZ zou hij zijn geïdentificeerd als dader en kwam de politie hem op het spoor na onderzoek van de gegevensdragers van Lübcke, waaronder diens mobiele telefoon. Daarnaast zouden er andere aanwijzingen zijn geweest op basis waarvan de verdachte werd gearresteerd.

Walter Lübcke werd zondagnacht omstreeks half een door een familielid gevonden op het terras van zijn woning in Wolfshagen-Istha bij Kassel, in de deelstaat Hessen. Hij bleek te zijn omgebracht met een schot door het hoofd. De kogel bleek van dichtbij te zijn afgevuurd.

De afgelopen dagen was al duidelijk geworden dat de dader mogelijk gezocht moest worden in de persoonlijke omgeving van het slachtoffer. De politie besteedde woensdagavond aandacht aan de zaak in het opsporingsprogramma Aktenzeichen XY ... ungelöst. Dat leverde aanvankelijk niet veel tips op maar na een herhaalde getuigenoproep, donderdag, kwam de teller op 80 te staan. Vanmiddag was dat ongeveer het dubbele, meldde het Openbaar Ministerie in Kassel in een persbericht.

Extreemrechts

Ondanks de vermoedens van een link met de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer werd een politiek motief voor de moord niet uitgesloten. Lübcke werd in het verleden herhaaldelijk bedreigd door rechtsextremisten. De politie meldde in een vroeg stadium van het onderzoek dat er tot dusverre geen aanwijzingen waren dat de zaak een extreemrechtse achtergrond had.