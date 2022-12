Verdachten aanslagen Brussel mogen niet meer naakt gefouilleerd worden

De verdachten zeggen dat ze het fouilleren helemaal naakt moeten ondergaan, zodat de bewakers kunnen controleren dat ze niets meesmokkelen. Ook zouden ze geblinddoekt worden verplaatst. Eerder klaagden de verdachten al over de ‘satanische muziek’ die in de busjes werd gedraaid om ze te desoriënteren. Die muziek is daarna uitgezet.

De afgelopen weken hebben de verdachten meerdere keren de rechtszaal verlaten uit protest tegen de ‘vernederende’ behandeling die ze krijgen. De Belgische aanklagers vinden zowel de blinddoek als het fouilleren noodzakelijk voor de veiligheid, maar over dat laatste denkt de rechter anders. Het naakt fouilleren zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat het dagelijks en systematisch plaatsvindt. De blinddoeken blijven wel toegestaan.

Negen verdachten, van wie een bij verstek, staan in Brussel terecht in het maandenlange terreurproces. Bij de aanslagen van 22 maart 2016, eerst op de luchthaven Zaventem en een uur later in metrostation Maalbeek, kwamen in totaal 32 mensen om het leven. Ongeveer 340 mensen raakten gewond.