Verdwenen Belgische jongen na 20 jaar levend teruggevonden

Simon Lembi, vermist sinds november 1999, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt het Brussels parket. De jongen verdween op 14-jarige leeftijd in Brussel en is inmiddels 33 of 34 jaar.

Het gaat om een van de oudste verdwijningsdossiers van België. De man van Angolese afkomst verdween in 1999 uit zijn woning in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Lembi werd niet ontvoerd, maar zou twintig jaar geleden zijn weggelopen. Na zijn verdwijning werd (tot nu toe) nooit meer wat van hem vernomen.

Een getuige bracht de politie in november op het spoor van de intussen volwassen man, zo meldt de Belgische krant Sudinfo. Hij werd gezond en wel teruggevonden ‘ergens in Europa waar hij een nieuw leven heeft opgebouwd’, aldus de krant.

Tv-kijken

Lembi was 14 jaar toen hij spoorloos verdween. Tien dagen voor zijn verdwijning was de tiener, de oudste van vier kinderen, samen met zijn moeder in Brussel aangekomen. Het gezin kreeg daar een sociale huurwoning.

Moeder Marie-Jeanne gaf in 2015 een interview aan de Belgische krant La Dernière Heure over de dag dat haar oudste zoon verdween. Lembi had zijn moeder op 12 november 1999 rond 17 uur gevraagd of hij tv mocht gaan kijken in een opvangcentrum in de Parmestraat, de enige plek die hij kende in de buurt. Een wandeling van slechts vijf minuten. Marie-Jeanne gaf haar goedkeuring, maar zag de jongen nooit meer terug.

Volgens de vrouw was het uitgesloten dat de tiener was weggelopen. Simon was erg verlegen, kende niemand in de hoofdstad, sprak amper drie woorden Frans en had nog nooit het openbaar vervoer genomen, aldus zijn moeder. Bovendien had hij volgens haar geen geld of gsm bij zich.