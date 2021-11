Verdwenen Cleo (4) levend aangetroffen in huis: ‘Ons gezin is weer compleet’

Eerste overwin­ning voor farmaceu­ten in opiatencri­sis VS

In een voorlopige uitspraak over de opiatencrisis heeft een gerechtshof in Californië in het voordeel van vier farmaceutische bedrijven geoordeeld. Volgens de rechter staat niet vast dat de bedrijven een gezondheidscrisis hebben veroorzaakt door misleiding over de verslavende werking van hun opiaten. Het is voor het eerst dat een claim door Amerikaanse overheden in een opiatenzaak wordt geweigerd.

