Verdwijning Maddie: ruim 800 tips, gebruiker Portugees telefoonnummer nog zoek

Alle tips worden volgens hem nagegaan en enkele zijn waardevol voor het verdere onderzoek. Om wat voor tips het gaat, kon de BKA-chef omwille van het onderzoek niet zeggen. Hij vroeg de kijkers opnieuw om hulp om achter de identiteit te komen van de man of vrouw die op de avond van Maddie’s verdwijning, op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een half uur lang belde met verdachte Christian Brückner. Het gaat om een Portugees mobiel nummer (+351916510683). ,,Wij hopen dat de gebruik(st)er zich bij ons meldt omdat hij of zij een belangrijke getuige voor ons kan zijn’’, zei hoofdcommissaris Hoppe.

Hij vroeg kijkers die in 2007 tot minstens juni contact hadden met mobiele nummers in Portugal om in hun oude mobieltjes of telefoonlijstjes te kijken of het bewuste nummer er tussenzit en zich in dat geval te melden.

Eten met vrienden

Op 3 mei 2007 belde een Portugees nummer tussen 19.32 en 20.02 uur met Brückner op een ander Portugees nummer, zo blijkt uit locatiegegevens. Madeleine McCann verdween die avond tussen 21.10 en 22.00 uur. De ouders Kate en Gerry McCann zaten toen te eten met enkele vrienden in een tapasbar op 50 meter van hun appartement. Daar lagen Madeleine (3) en de tweeling Sean en Amelie (1) te slapen.

Quote Je kunt een lijk snel laten verdwijnen. Varkens eten immers ook mensen­vlees Verdachte Christian Brückner De rechercheurs vermoeden dat de beller een werknemer was van het vakantiecomplex in Praia da Luz en Brückner tipte over een geschikt tijdstip om het appartement van de McCanns binnen te dringen. Maddie verdween tussen 21.10 uur en 22.00 uur.



Christian Hoppe zei begin juni in het Duitse opsporingsprogramma dat er aanwijzingen zijn dat Maddie om het leven is gebracht. ,,Er zijn redenen om aan te nemen dat er, behalve de verdachte, nog meer mensen zijn die weten hoe die avond is verlopen”, zei hij. ,,Misschien weten ze zelfs op welke plek het lichaam is achtergelaten.” In een persconferentie de volgende dag maakte aanklager Hans Christian Wolters van het Openbaar Ministerie (OM ) in Braunschweig bekend dat de 43-jarige Duitser wordt verdacht van de ontvoering en moord op Maddie en dat de onderzoekers er van uitgaan dat zij dood is.

‘Hij flipte volledig’

Verdachte Christian Brückner verbleef tussen 1995 en 2007 regelmatig in Portugal. Volgens een oud-medewerkster van zijn voormalige kiosk in Braunschweig verklaarde hij zelf ook dat Maddie dood is. Dat zou hij hebben gezegd in een gesprek dat de medewerkster en vrienden in 2014 voerden over de verdwijning van de Britse peuter. ,,Hij flipte volledig, wilde dat we ophielden en riep daarna: dat kind is dood en daarmee klaar! Je kunt een lijk snel laten verdwijnen. Varkens eten immers ook mensenvlees’’, verklaarde de 34-jarige Lenta Jolitz tegenover Bild am Sonntag.

Ruim zes jaar na de verdwijning van Maddie schreef de vermeende moordenaar in een chatbericht aan een vriend dat hij ‘iets kleins wilde vangen en dagenlang gebruiken’.

‘Vreselijke klus’

Volgens Britse media vroeg de Duitse recherche ex-vriendinnen van Brückner om berichten en briefjes die hij hen stuurde. Dit om te onderzoeken of hij daarin over Maddie schreef. Twee Britse exen legden al een verklaring af bij de politie. Eén van de twee vertelde over een opmerkelijk gesprek met Brückner tijdens een etentje op 2 mei 2007, de avond voor Maddie verdween uit het vakantiecomplex. ,,Christian zei: Morgen heb ik een klus in Praia da Luz. Een vreselijke klus, maar ik kan er niet onderuit. Het zal mijn leven veranderen. Je zal me een tijdje niet meer zien.” De volgende dag was hij spoorloos verdwenen. Drie jaar later dook hij plots weer op, als ober in Lagos, op 10 kilometer van Praia da Luz.

