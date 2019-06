Verenigde Naties willen onderzoek Saoedische prins voor moord op journalist

Volgens Callamard is er ‘geloofwaardig bewijs’ dat Salman en andere belangrijke functionarissen verantwoordelijk zijn voor de moord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel op 2 oktober vorig jaar. Ze baseert dat onder andere op bandopnames van gesprekken in het consulaat. In het rapport zijn de laatste momenten van Khashoggi gedocumenteerd. In haar rapport noemt ze de moord een ‘internationaal misdrijf’. De onderzoeken die Saoedi-Arabië en Turkije hebben gedaan naar de moord halen de internationale standaarden niet. Saoedi-Arabië heeft elf verdachten opgepakt maar volgens Callamard is het onderzoek door dat land niet ‘te goeder trouw uitgevoerd’ en kan dat mogelijk zelfs hebben geleid tot belemmering van de rechtsgang.

Niet onder de indruk

De Turkse regering ondersteunt de aanbeveling van Callamard om verder onderzoek in te stellen tegen de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman. Saoedi-Arabië zegt niet onder de indruk te zijn van het rapport van VN-expert Callamard.



,,Het is niets nieuws. Het rapport herhaalt wat al is gepubliceerd en circuleerde in de media”, meldt minister Adel al-Jubeir van Buitenlandse Zaken op Twitter. Volgens de bewindsman staan er ‘duidelijke tegenstrijdigheden en ongefundeerde beschuldigingen’ in de tekst. ,,Daardoor ontstaat twijfel over de geloofwaardigheid.”



Khashoggi (59) werd in oktober vorig jaar op het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord door een speciaal Saoedisch commandoteam dat daarvoor uit Riyad was overgekomen. Khashoggi was daar om papieren te verkrijgen voor zijn huwelijk. Na internationale druk heeft de Saoedische leiding de misdaad toegegeven en elf mannen in staat van beschuldiging gesteld.