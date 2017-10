Verenigde Staten willen dat de veerdienst naar Noord-Korea stopt

Cel voor sleutelfiguren Catalaans referendum

16 oktober Het Spaanse hooggerechtshof heeft de detentie gelast van de leiders van twee Catalaanse afscheidingsbewegingen. Hun is opruiing ten laste gelegd en ze blijven gedurende het onderzoek in hechtenis. Zij waren volgens de officier van justitie sleutelfiguren in de organisatie van het referendum over onafhankelijkheid op 1 oktober.