Vergiftigde Russische oppositieleider Navalny ontslagen uit Duits ziekenhuis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44), die onwel werd op een vlucht van Siberië naar Moskou, is ontslagen uit het ziekenhuis. Navalny werd daar in coma opgenomen en verpleegd. Duitsland is er zeker van dat Navalny vergiftigd werd. Rusland zegt niets met de zaak van doen te hebben en het onderzoek af te wachten.

,,De conditie van de patiënt is dermate verbeterd dat hij ontslagen kan worden’’, verklaarde het ziekenhuis vandaag. ,,Op basis van zijn vooruitgang en huidige conditie geloven zijn behandelend artsen dat volledig herstel mogelijk is. Desondanks is het nog te vroeg om de langetermijneffecten van de ernstige vergiftiging te voorspellen.’’

Navalny werd op 20 augustus onwel tijdens een Russische binnenlandse vlucht van Siberië naar Moskou. Hij werd bewusteloos naar een ziekenhuis in Siberië gebracht. Daar verklaarden artsen dat er geen sporen van gif in Navalny's bloed waren aangetroffen. Hij zou een stofwisselingsziekte hebben, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel, was de lezing.

Zenuwgif

De Duitse organisatie Cinema for Peace haalde Navalny op met een privéjet en bracht hem naar Duitsland. Daar bleef hij tot begin deze maand in coma. Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De Duitse regering verklaarde op basis van de eigen testresultaten ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben voor de vergiftiging. Onafhankelijk labs kwamen tot dezelfde conclusie.



,,We herhalen de oproep aan Rusland om uitleg te geven over de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over verdere stappen”, sprak bondskanselier Angela Merkel via een woordvoerder. Duitsland heeft de testresultaten van Navalny's onderzoek overgedragen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Die maakte de resultaten binnenkort bekend. Rusland ontkent alles.

‘Essentieel bewijs’

Merkel heeft de vergiftiging van Navaly een ‘moordpoging’ genoemd, bedoeld om president Poetins grootste politieke tegenstander het zwijgen op te leggen. Het Kremlin liet gisteren weten dat het voorlopige onderzoek in de zaak wordt bemoeilijkt, omdat bewijzen uit de hotelkamer waar hij verbleef door Navalny's medewerkers zijn weggehaald en het land zijn uitgebracht.

Navalny op zijn beurt eist dat de kleding die hij bij vertrek droeg, en die voor zijn vertrek naar Duitsland in beslag zijn genomen, aan hem wordt teruggegeven. ,,Ik eis dat mijn kleding zorgvuldig in een plastic zak wordt verpakt en naar mij wordt teruggestuurd’’, klonk het. De kleren zijn volgens hem ‘essentieel bewijs’. Er zouden mogelijk resten van novitsjok op te vinden zijn.

Zichzelf vergiftigd

Maandag liet Navalny via zijn blog weten dat het vergif ‘in en op’ zijn lichaam werd aangetroffen. Het feit dat Rusland alleen een voorlopig onderzoek naar zijn ziekenhuisopname wil doen, maakt de politicus furieus. ,,Het lijkt wel of ik niet in een coma ben geraakt, maar in een supermarkt ben gestruikeld en mijn been heb gebroken’’, schrijft hij. Navalny schrijft ook dat Poetin zou hebben geopperd dat hij zichzelf heeft vergiftigd.



,,Vladimir Poetin heeft... gezegd: ‘Navalny heeft het vergif zelf ingenomen’. Mooi verhaal, dat de nodige studie verdient.’’ In de post trekt hij de voorstelling van zaken, waarbij hij in zijn keuken novitsjok zou hebben gekookt als onderdeel van een ‘sluw plan’ om Poetin zwart te maken, in het absurde. ,,Poetin versloeg me’’, vervolgt hij. ,,Hij laat zich niet voor de gek houden. Als een dwaas lag ik 18 dagen in coma, maar ik heb mijn doel niet bereikt. De provocatie is mislukt.’’

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Sporen op een waterfles in Navalny's hotelkamer wijzen op het zenuwgif novichok (video).

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.