Verhofstadt wil Tusk op 'ontschepingsplatform'

Niemand weet nog of er regionale ontschepingsplatforms voor asielzoekers komen en zo ja waar, maar liberaal fractieleider in Europa Guy Verhofstadt weet al wel wie de eerste bewoner moet worden: Raadsvoorzitter Donald Tusk. ,,Ga daar zelf zitten en ga werken in plaats van op vakantie te gaan”, aldus Verhofstadt in een vinnig debat tot Tusk.

Het is niet persoonlijk bedoeld, zo voegde hij er even later aan toe, maar u bent wel verantwoordelijk voor het feit dat de lidstaten op migratie geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. ,,Waarom”, aldus nogmaals Verhofstadt, ,,sluit u die nationale leiders niet op, net zolang tot ze eruit zijn? In Nice hebben we 18 jaar geleden vier dagen en vier nachten vergaderd, maar er was wel een akkoord.”

,,Bij u is het: we gaan dit bekijken, we gaan dat onderzoeken. Dat is eurospeak voor: het duurt nog wel even.”

Draai om de oren

Verhofstadt was niet het enige Parlementslid dat Tusk vanmiddag in een parlementair debat een ferme draai om de oren gaf. De Groenen, radicaal links, de conservatieven, de sociaaldemocraten: allemaal stonden ze in de rij met bakken kritiek op de Raadsvoorzitter.

Kern van de kritiek: dat de lidstaten het al jaren niet eens kunnen worden over belangrijke beleidsonderdelen als verplichte spreiding van asielzoekers op momenten dat zij weer massaal in Zuid-Europa aankomen. Parlementsvoorzitter Tajani deed een dringend beroep op Tusk die verplichte spreiding door te drukken met een meerderheidsbesluit in de Raad, maar Tusk wil daar niet aan. Ze komt er wat hem betreft pas als alle lidstaten daarmee instemmen.

Bende

De schuld, aldus Tusk, is zijn voornaamgenoot Donald Trump, die van de wereldpolitiek zo’n bende maakt dat Europa zich geen onenigheid kan veroorloven. ,,De verslechterende geopolitieke situatie maakt dat we eendracht moeten nastreven bij elk afzonderlijk onderdeel van Europese samenwerking, dus ook als het gaat om de versterking van de eurozone en migratie”, aldus Tusk. Hij heeft een bondgenoot in tijdelijk voorzitter Oostenrijk, dat van de verplichte spreiding ook niet bepaald een prioriteit wil maken. Oostenrijk zit veel te veel op de lijn van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, die helemaal niet willen spreiden.

Trendbreuk

Kanselier Sebastian Kurz was eerder op de dag in Straatsburg en hield niet op te juichen over de ‘trendbreuk’ in het migratiebeleid die vorige week tot stand kwam. Kurz doelt daarmee op de hermetisch gesloten buitengrenzen waarmee Europa de migratievloed wil keren.

Tusk zelf leek vanmiddag positiever over de uitkomsten van de top dan eind vorige week, toen hij zei dat ze ‘nog verre van een succes’ was. Veel verder dan wat vage voorstellen waarvan nog niemand weet of en hoe ze worden uitgewerkt, kwamen de leiders niet. Commissievoorzitter Juncker, buiten de vuurlinie van het Parlement omdat het niet zijn taak is de lidstaten op één lijn te krijgen, vroeg zich in een gewaagde beeldspraak af of het glas nou halfvol of halfleeg was.

Ongelooflijke schandaal

Voor de nieuwe socialistische leider Udo Bullmann was dat makkelijk: ,,Ik geef geen bal om halfvolle of halflege glazen. Ik zie alleen maar het ongelooflijke schandaal dat er elke week veel mensen verdrinken omdat onze leiders het almaar niet eens kunnen worden.”