‘Verijdelde aanslag’ op synagoge Ruhrgebied: verdachte (16) bekent contact met bommenmaker

De 16-jarige Syriër die donderdag werd opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op een synagoge in het Duitse Hagen, had contact met een bekende islamist in het buitenland over het maken van bommen.

Het contact verliep via berichtendienst Telegram. De verdachte stelde de islamist en bomdeskundige vragen over het maken van bommen, verklaarden bronnen uit veiligheidskringen tegenover Duitse media. Een buitenlandse inlichtingendienst volgde de communicatie tussen de twee en tipte de binnenlandse veiligheidsdienst (BND) in Duitsland.

De tiener bekende het contact met de bommenmaker maar ontkent plannen te hebben gehad voor het plegen van een aanslag op de synagoge in Hagen, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Düsseldorf donderdagavond. Bij een huiszoeking in de ouderlijke woning van de verdachte werden volgens hem geen explosieven, wapens of onderdelen van bommen gevonden. De politie nam mobiele telefoons en andere gegevensdragers in beslag. De vader en twee broers van de 16-jarige die tijdens de doorzoeking werden gearresteerd, mochten donderdagavond weer naar huis. Op dat moment bestond er geen verdenking tegen hen, aldus de OM-zegsman.

De verdachte werd donderdagmorgen gearresteerd op weg naar school. Zijn advocaat verwacht dat zijn cliënt snel weer vrij zal komen. worden vrijgelaten. ,,Er is geen concreet bewijs dat de beschuldigingen rechtvaardigt”, zei hij in Lokalzeit, het regionale nieuwsprogramma van de openbare omroep WDR in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een voorgeleiding van zijn cliënt voor de jeugdrechter was volgens hem ook niet gepland. ,,Daaraan kun je ook al zien dat er niet veel aan de hand is.’’

Een politieagent tijdens de huiszoeking in het appartement waar de verdachte woont met zijn vader en twee broers.

Concrete informatie

Het OM had vrijdagmorgen geen nieuws te melden over de zaak. Intussen gaat het onderzoek naar de vermeende verijdeling van een aanslag op de synagoge in Hagen door. ,,We hebben nauw contact met de Joodse gemeenschap. Mensen maken zich zorgen’’, zei een politiewoordvoerder tegen de krant Rheinische Post. De bescherming van de synagoge is versterkt. Een fotograaf van het Duitse persbureau DPA maakte melding van meerdere patrouillewagens en politiemensen met machinepistolen bij het Joods gebedshuis.

Volgens deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) bevatte de tip van de buitenlandse inlichtingendienst ‘zeer serieus te nemen en concrete informatie’ die een ‘islamitisch gemotiveerde dreigingssituatie’ suggereerde. Volgens Der Spiegel ging het in de bewuste tip over een vermoedelijke islamist die met een chatpartner communiceerde over een aanslag met explosieven. Daarbij werden plaats delict, tijdstip en aanslagpleger genoemd. ‘Volgens veiligheidsbronnen was de informatie zelden zo gedetailleerd’, schreef het onderzoeksmagazine.

Ontzet

De Joodse gemeenschap in Duitsland reageerde ontzet op het nieuws over de aanslagdreiging op de synagoge in Hagen. De wijde omgeving van het gebouw werd woensdag afgezet na de tip van de buitenlandse inlichtingendienst. De viering van Jom Kippoer of Grote Verzoendag - tien dagen na het Joods nieuwjaar - werd afgelast.

,,Het incident roept slechte herinneringen op aan de aanval op de synagoge in Halle, op dezelfde dag twee jaar geleden”, zei voorzitter Josef Schuster van de Centrale Raad van Joden. ,,Het feit dat onze gemeenschap op de heiligste feestdag opnieuw zoveel gevaar liep, baart ons grote zorgen en laat zien dat de verscherpte veiligheidsmaatregelen bij veel Joodse instellingen noodzakelijk was en is”. Schuster bedankte de politie. ,,Wij danken de veiligheidsdiensten die een aanslag op de synagoge in Hagen blijkbaar hebben voorkomen.”

Levenslang met tbs

De extreemrechtse aanslagpleger in Halle kreeg eind vorig jaar levenslang met tbs voor zijn poging een bloedbad aan te richten in de synagoge. De 29-jarige schutter schoot twee mensen dood nadat hij tevergeefs had geprobeerd het gebedshuis binnen te komen door de toegangsdeur onder vuur te nemen. De twintiger bekende te hebben gehandeld vanuit antisemitische, racistische en xenofobe motieven. Hij verklaarde geïnspireerd te zijn door de moskee-aanslagen in Nieuw-Zeeland, waar een 28-jarige witte extremist in maart 2018 maar liefst 51 moslims doodschoot.