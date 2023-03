‘Verijdelde bomaanslag’ moet van Russisch korps en leider volksvijand nummer 1 maken

De verijdelde aanslag zou zijn gericht tegen Konstantin Malofejev, een (ooit) rijke zakenman en oprichter van het ultraconservatieve Russische televisiekanaal Tsargrad (‘keizersstad’).

De 48-jarige zakenman, onder meer rijk geworden in de Russische telecom, staat bekend om zijn radicale orthodox-christelijke overtuigingen en afkeer van liberalisme en democratie. Hij staat sinds 2014 onder sancties van de VS, de Europese Unie en Canada wegens beschuldigingen van financiering van pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne.

Explosieven onder auto

De Russische veiligheidsdienst FSB wijst het pro-Oekraïense Russische vrijwilligerskorps (RDK) en zijn leider Denis Kapoestin aan als het kwade brein achter de plaatsing van explosieven onder de auto van Malofejev. Of Kapoestin en RDK ook werkelijk een aanslag op Malofejev beraamden, is allerminst zeker.

Als bewijs deelde de FSB een korte compilatie van filmpjes met persbureau Tass. Allereerst zien we een zich verdacht gedragende man met capuchon die zich bij eenzelfde Mercedes als die van Malofejev ophoudt, daarbij uiteindelijk op de hurken gaat en er ogenschijnlijk iets onder plakt. Het volgende beeld is van een robotje dat in een parkeergarage een explosief verwijdert onder de (vermeende) auto van Malofejev.

RDK en Kapoestin kwamen vorige week ook al in het nieuws, nadat ze in de Zuid-Russische regio Brjansk, dat grenst aan Oekraïne, volgens Rusland een dorpje zouden hebben overvallen. Bij die ‘terreuraanslag’, zoals de Russische president Vladimir Poetin het noemde, zouden twee burgers in hun auto’s zijn doodgeschoten en een 10-jarig jongetje gewond zijn geraakt.

Maar het heeft er alle schijn van dat publicatie van de beelden vooral bedoeld is om van Kapoestin en zijn club volksvijand nummer 1 te maken. De onafhankelijke nieuwssite Meduza.io stelde dat de nieuwsvideo over de gebeurtenissen nep was. Onderschepte telefoongesprekken tussen FSB-functionarissen suggereren dat die van tevoren al weet hadden van de inval in het dorpje. Dat zou er op kunnen wijzen dat de Russische veiligheidsdienst de veldtocht van de RDK zelf in scène had gezet om Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. Kiev noemde het incident dan ook een ‘false flag’-operatie.

Neonazi

Kapoestin is immers een neonazi, en dat is de ideologie die Oekraïne volgens Moskou nu al negen jaar officieel uitdraagt. Een van de (verzonnen) motieven voor het begin van de Russische ‘speciale militaire operatie’, nu ruim een jaar geleden, was volgens Poetin het ‘denazificeren’ van het buurland.

De FSB legde gisteren ook een verband tussen de mislukte aanslag op Malofejev en de moord op Darja Doegina, afgelopen zomer. Doegina werd in augustus voor de ogen van haar vader in een rijdende auto op de snelweg bij Moskou opgeblazen. Die vader is de ultranationalist Aleksandr Doegin, en die is weer qua radicaal gedachtegoed vier handen op één buik met Malofejev.

Vurige en oprechte patriottische positie

Sommigen vermoeden dat de bom was bedoeld voor Doegin zelf. De FSB beschuldigde destijds direct Oekraïne ervan achter de aanslag te zitten, al leek de uitleg volgens velen onwaarschijnlijk: een jonge Oekraïense zou maandenlang met haar 12-jarige dochter in hetzelfde appartementencomplex als Darja Doegina hebben gewoond om de moord voor te bereiden. En toen die eenmaal was gepleegd, kon ze ongestoord de grens met Estland overwippen.

Konstantin Malofejev zelf verklaarde maandag dat alles in orde met hem was. ,,Ik wil je verzekeren dat vandaag noch morgen iets - bedreigingen noch terroristische aanslagen - mijn vurige en oprechte patriottische positie zal aantasten", voegde hij er strijdvaardig aan toe.

Volledig scherm De Russische neonazi Denis Kapoestin, beter bekend als Nikitin, zit volgens de Russische veiligheidsdienst achter een vermeende aanslag op een nationalistische zakenman. © videostill