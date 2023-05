Verjaardagsfeest op Lago Maggiore wordt nachtmerrie als boot omslaat: vier doden

Nieuw-Zeelanders woest op dierentuin Miami om behande­ling nationaal troetel­dier: kiwi onder fel licht

Een dierentuin in Miami heeft zich de woede van veel Nieuw-Zeelanders op de hals gehaald. Aanleiding zijn beelden die laten zien hoe een kiwi, het nationale troeteldier, onder fel licht wordt geaaid. De kiwi, een bedreigde vogelsoort, komt van nature alleen voor in Nieuw-Zeeland en hoort in het donker te leven. De dierentuin grijpt in.