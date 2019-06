Verjaardagsvlucht eindigt in drama: Nederlandse piloot Marcel (52) omgekomen, vriendin (31) vermist

UPDATEEen Nederlandse sportvlieger is bij de Australische stad Brisbane om het leven gekomen. Het lichaam van de in Australië wonende man is vandaag in een deel van het wrak van zijn vliegtuigje gevonden, nadat hij gisteren met het toestel voor de kust ten zuidoosten van Brisbane was verdwenen.

Volgens een goede vriendin was de 52-jarige Marcel van Hattem een zeer ervaren piloot. ,,Ik heb mij geen moment bij hem onveilig gevoeld”, laat ze vanuit Australië aan deze nieuwssite weten. ,,Marcel was een genie en een meester in zijn vak.”

Marcel van Hattem, vader van twee zoons, had een vriendin speciaal voor haar verjaardag meegenomen voor het tochtje met een vliegtuig van het type Yak-52, dat uit de Sovjet-Unie afkomstig is.

Van de piloot en zijn passagiere, de 31-jarige Trista Applebee, was na halfelf gisterochtend niets meer vernomen. Zeven uur later werden wrakstukken van de Yak gevonden aan de kust van een eiland circa 20 kilometer ten noorden van Gold Coast.

‘Hij genoot van het leven’

Daar woonde de Nederlander en was hij lid van de vliegclub waar hij was opgestegen. Vrienden en buren van Van Hattem reageren geschokt tegenover Australische televisie. ,,Hij was een geweldige, avontuurlijke familieman. Hij genoot met volle teugen van het leven. Het is een tragedie.” Goede vriendin Deborah Toussaint vult aan: ,,Ik geloof in mijn hart dat Marcel is gestorven voor zijn passie. De lucht was zijn plek, zijn heiligdom.”

Een paar weken geleden maakte Toussaint nog een tochtje met het vliegtuig van Van Hattem. ,,Het was een prachtige vlucht en een van de mooiste en spannendste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan”, zegt ze. ,,Marcel wist precies waar hij mee bezig was. Hij was een fantastische piloot en een geweldige man. Ik leef mee met zijn jongens die helaas nu niet in Australië zijn.”

Vermissing

Bij de zoektocht naar de verdwenen Yak-52 hebben de reddingswerkers toevallig vier drenkelingen gezien, die kennelijk door golven van hun vissersbootje waren geslagen. Die zijn vervolgens door de waterpolitie gered. De stoffelijke resten van de vrouw zijn nog niet getraceerd.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Volgens Australische media maakte Van Hattem vlak voor de crash enkele acrobatische kunstjes, maar onderzoek moet nog uitwijzen of dat met het ongeluk te maken heeft. De verwachting is dat het onderzoek een hele maand gaat duren.

Volgens Neil Aitkenhead, president van Southport Flying Club, was er technisch niets mis met het vliegtuig. ,,Het toestel was zeer betrouwbaar, solide en van goede kwaliteit. De weersomstandigheden waren ook perfect.” De Yak-52 wordt volgens Aitkenhead voornamelijk ingezet voor toerisme en acrobatische shows.

Studie