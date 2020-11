Verkiezing Kamala Harris inspireert vrouwen wereldwijd

Aanslag Wenen leidt tot heftige kritiek: ‘Deze aanslag had voorkomen kunnen worden’

5 november In de nasleep van de terreuraanslag vorige week door een bij de politie bekende islamitische extremist is een reorganisatie aangekondigd bij de Oostenrijkse inlichtingendienst. De dienst zou waarschuwingen over de 20-jarige dader onvoldoende serieus hebben genomen.