Verkiezingen Nigeria een week uitgesteld

Massamoord in Nigeria: tientallen slachtof­fers, onder wie 22 kinderen

15 februari Gewapende mannen hebben in het noorden van Nigeria volgens plaatselijke media zeker 66 mensen om het leven gebracht, onder wie 22 kinderen en twaalf vrouwen. Nigeriaanse media meldden dat de moordpartijen in dorpen of nederzettingen in de streek van Kajuru waren, ruim 140 kilometer ten noorden van de hoofdstad Abuja.