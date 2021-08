Verkiezingsstrijd in Duitsland: ‘Eenzame vechter’ SPD profiteert van foutjes concurrenten voor Merkels stoel

Met de aftrap van de verkiezingscampagne door Merkels CDU en de Beierse zusterpartij CSU, dit weekend, is de verkiezingsstrijd in Duitsland de laatste fase ingegaan. Vijf weken voor de parlementsverkiezingen is de strijd verhitter dan ooit. De christendemocraten dalen steeds verder in de peilingen, terwijl de sociaaldemocraten van de SPD stijgen.

CDU en CSU deden er zaterdag dan ook alles aan om harmonie en kracht uit te stralen. Binnen de zogenoemde Union rommelt het door verdeeldheid over hun gezamenlijke kandidaat voor de opvolging van bondskanselier Angela Merkel, die niet meer verkiesbaar is. Zowel CSU-leider Markus Söder als CDU-voorzitter Armin Laschet stelde zich kandidaat. De top van beide partijen koos in april voor ‘bruggenbouwer’ Laschet, de basis wilde Söder vanwege diens leiderschapskwaliteiten met grotere kans op verkiezingswinst.

Volledig scherm Foto uit april van dit jaar: CDU-voorzitter Armin Laschet (links) poseert met CSU-leider Markus Söder. © Reuters

Laschet, Merkels gedoodverfde opvolger, zag zijn populariteit de afgelopen maanden dalen, doordat hij te weinig leiderschap toonde, een zwalkende coronakoers had in Noordrijn-Westfalen waar hij minister-president is én door enkele foutjes. Zo proestte hij het uit tijdens een bezoek aan het door watersnood getroffen Erftstadt (vermoedelijk moest hij lachen om een uitspraak van iemand in zijn gezelschap) terwijl de Duitse Bondspresident zijn medeleven betuigde aan de slachtoffers. Laschet stond weliswaar achteraf, maar werd gefilmd en gefotografeerd waarna een storm op sociale media ontstond met de boodschap: Duitsland huilt, maar Laschet lacht.

Tot overmaat van ramp blunderde hij zaterdag opnieuw toen hij tijdens de verkiezingsaftrap in het ‘buitenlandse politiek-deel’ van zijn toespraak een vergelijking maakte tussen vroeger en nu. Zoals de Duitse antiterreureenheid GSG9 in 1977 een einde maakte aan een vliegtuigkaping, zo zou Europa nu in staat moeten zijn een luchthaven zoals die in Kaboel te bevrijden, vond Laschet. Daarbij noemde hij als locatie van die antiterreuroperatie niet Mogadishu (Somalië) maar ‘Landshut’, een stad in Beieren waarnaar dit vliegtuig was vernoemd. Het leverde hem veel verontwaardigde reacties op.

Volledig scherm Armin Laschet zaterdag tijdens de verkiezingsaftrap. © Roland Weihrauch/dpa

Neerwaartse trend

Laschets gedrag straalt af op de Union. De partij daalde de afgelopen maanden in de peilingen. In de wekelijkse zondagstrend van opinieonderzoeksbureau Insa is CDU/CSU nog steeds de sterkste (25 procent) maar de neerwaartse trend zet door (-1 procent). De sociaaldemocraten komen uit op 20 procent (+2 procent vergeleken met vorige week). De Groenen blijven steken op 18 procent.

Hiermee heeft de socialistische SPD voor het eerst sinds een jaar Bündnis90/Die Grünen ingehaald. Doordat de liberale FDP op 12 procent blijft staan, is een ‘verkeerslichtcoalitie’ van rood-geel-groen mogelijk, omdat deze drie partijen samen 50 procent behalen en daarmee een meerderheid hebben in het parlement.

De Insa-peiling bevestigt de trend die andere opiniebureaus vaststellen. In de jongste ZDF Politbarometer behaalde de SPD 19 procent (+3 procent), de hoogste score in bijna drie jaar en evenveel als de Groenen (-2 procent). De CDU/CSU behaalde 26 procent (-2 procent).

Olaf Scholz

De stijging van de SPD en het inhalen van de Groenen wordt toegeschreven aan lijsttrekker en ‘eenzame vechter’ Olaf Scholz. De huidige minister van Financiën is ook kandidaat om Merkel op te volgen. Hij houdt zich low-profile, bezocht ook het watersnoodgebied, zegde de slachtoffers financiële steun van de federale overheid toe en maakte geen foutjes.

In tegenstelling tot de onervaren Annalena Baerbock van de Groenen. Zij was na haar verkiezing tot kanselierskandidaat, in april, even razend populair in de peilingen, maar zakte daarna terug door niet gemelde neveninkomsten (ruim 25.000 euro in de periode 2018-2020), een coronabonus van 1500 euro van haar partij (de belastingvrije uitkering was bedoeld voor werknemers van bedrijven), beschuldigingen van plagiaat in haar boek (ze deed niet aan bronvermeldingen), een ‘opgepoetst’ curriculum vitae én het gebruik van het N-woord in een interview over racisme en antisemitisme.

Volledig scherm Kanselierskandidate Annalena Baerbock van Bündnis90/Die Grünen. © AFP

Baerbocks kansen op het kanselierschap dalen dan ook in de peilingen. Nog maar 23 procent van de deelnemers aan de ZDF Politbarometer acht haar geschikt voor de functie en 70 procent vindt haar ongeschikt. Laschet scoort ook slecht met 67 procent van de mensen die hem niet geschikt vindt. Van de deelnemers vindt 59 procent Olaf Scholz geschikt, 33 procent vindt hem ongeschikt. De Duitse verkiezingen zijn op zondag 26 september.

