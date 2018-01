Verkiezingsstunt: Poetin voor camera kopje onder in ijskoud wak

Ver­kie­zings­stunt: Poetin voor camera kopje onder in ijskoud wak

13:32 De Russische president Vladimir Poetin is vanochtend kopje onder gegaan in het ijskoude water van het Seligermeer ongeveer 400 kilometer ten noordwesten van Moskou. Poetin liep ten overstaan van Russisch-Orthodoxe priesters via een speciaal trapje het bevroren meer in voor de viering van Driekoningen.