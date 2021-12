Verloofde vraagt vrijlating Assange: ‘Hij had al TIA door stress, vrees hersenbloeding bij proces’

WikiLeaks-oprichter Julian Assange (50) heeft in oktober een kleine beroerte gehad in de gevangenis. Dat gebeurde op de dag dat het hoger beroep van de Verenigde Staten over de uitlevering van Assange begon, zegt zijn verloofde Stella Moris (38).

Het gaat volgens haar om een Transiente Ischemische Aanval (TIA), een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Daardoor kreeg Assange een hangend rechter ooglid, hersenschade en geheugenverlies, aldus de advocate die twee zoontjes heeft met de geboren Australiër. Die onderging na zijn mini-beroerte een MRI-scan gehad en neemt sindsdien medicijnen om herhaling te voorkomen.

Assange denkt dat de TIAwerd veroorzaakt door de stress van de lopende Amerikaanse rechtszaak tegen hem en een algehele achteruitgang van zijn gezondheid. De onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen kan een waarschuwing zijn voor een volledige beroerte. Morris vreest daarom dat de rechtszaak zal leiden tot een heftige hersenbloeding en zegt dat haar verloofde niet in staat is het verdere proces uit te zitten. Ze deed zaterdagavond op Twitter nogmaals een oproep om haar verloofde per direct vrij te laten.

Geheime overheidsdocumenten

De Wikileaks-oprichter wordt al jaren gezocht door de Amerikanen, vanwege de publicatie van 500.000 geheime overheidsdocumenten in 2010. In de VS lopen achttien aanklachten tegen Assange, met een maximale celstraf van 175 jaar. Door de publicatie van de vertrouwelijke informatie over de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan kwamen volgens de VS levens in gevaar.

Vrijdag besloot een hoge rechter in het Verenigd Koninkrijk dat er geen bezwaar is tegen uitlevering naar de VS, omdat dit land heeft beloofd hem goed te verzorgen in de gevangenis. Een lagere rechter had de uitlevering eerder tegengehouden uit vrees voor zelfmoord van Assange als hij in een Amerikaanse gevangenis zou zitten. Er volgt nog een hoger beroep in de zaak.

Assange probeert al jarenlang uit handen van de Amerikanen te blijven. Die willen hem vervolgen wegens spionage vanwege het lekken van geheime overheidsdocumenten. Toen de Wikileaks-oprichter in 2012 in Zweden gearresteerd dreigde te worden na beschuldigingen van seksueel misbruik, vluchtte hij naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij verbleef er uiteindelijk zeven jaar en zich liet naturaliseren. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en vervolgens veroordeeld tot een celstraf van een jaar voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien vast.

Assange zit momenteel in een Britse gevangenis en strijdt tegen uitlevering aan de VS, waar openbare aanklagers hem beschuldigen van spionage door geheime diplomatieke documenten op WikiLeaks te publiceren. Het Amerikaanse verzoek om uitlevering van Assange loopt nog.

Wikileaks

Wikileaks is beroemd en berucht om het lekken van miljoenen vertrouwelijke documenten, onder meer over oorlogsmisdaden in Irak, uiterst gevoelige diplomatieke correspondentie (‘cables’) en spionage en hacking door de CIA. De onthullingen brachten vooral de VS keer op keer ernstig in verlegenheid en zo ontpopte Wikileaks-grondlegger Assange zich tot staatsvijand.Assanges Wikileaks schokte de wereld in 2010 met een geheime video van het Amerikaanse leger uit 2007 waarop te zien is hoe twee Amerikaanse Apache-helikopters in een wijk van Bagdad een groep mannen onder vuur nemen. Daarbij stonden ook een journalist en een fotograaf van persbureau Reuters, die beiden omkwamen, evenals vijf anderen.