Vermeende ontvoerder Maddie dient verzoek tot vrijlating in, mogelijk in juli op vrije voeten

De 43-jarige Brückner zit in het Noord-Duitse Kiel een celstraf voor betrokkenheid bij drugshandel uit. Die straf is hem in 2011 opgelegd en loopt normaal tot het voorjaar van 2021. Hiermee heeft hij al tweederde van zijn straf uitgezeten. Zijn advocaten hebben daarom het gerecht in Kiel om vervroegde vrijlating verzocht.

Hoogste rechtbank

Die rechtbank voelde zich niet bevoegd en verwees door naar een andere rechtbank, in Braunschweig in de deelstaat Nedersaksen. Die heeft immers al te maken gekregen met de vraag om vervroegde vrijlating. Daar lieten ze echter aan de verdediging weten dat de aanvraag tot vervroegde vrijlating is ingetrokken en dat het Bundesgerichtshof, de hoogste instantie van de rechtspraak in Duitsland, de knoop moet doorhakken. Onduidelijk is wanneer die beslissing zal vallen, maar volgens diverse media zou Brückner in theorie binnen een paar weken vrij kunnen komen.

De Duitse aanklager Hans Christian Wolters, die het onderzoek naar Brückner leidt, bezweert dat hij alles op alles zet om dat te voorkomen. Volgens de officier is er een arrestatiebevel tegen Brückner uitgevaardigd voor het verkrachten van een oudere vrouw in Duitsland. ,,Als de rechtbank in Kiel bekendmaakt dat hij de gevangenis kan verlaten, wordt hij gearresteerd”, zegt Wolters tegen Sunday People.

Race tegen de klok

De advocaten van Brückner proberen de autoriteiten er nu van te overtuigen dat bij een andere zaak waarvoor de Duitser veroordeeld is, een juridische fout is gemaakt. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg moet daarover in juli oordelen. Brückner blijft in hechtenis zolang deze procedure loopt. Als de Duitser in het gelijk wordt gesteld, kan hij op vrije voeten komen.

Het Openbaar Ministerie in Braunschweig en de Duitse federale recherche hebben er om die reden alle belang bij om zo snel mogelijk veel bewijsmateriaal tegen Brückner te verzamelen om hem langer in de gevangenis te houden. Het onderzoeksteam vreest dat de Duitser na een eventuele vrijlating vlucht naar een land waarmee Duitsland geen uitleveringsverdrag heeft.

Geen schuldbekentenis

Brückner weigert vooralsnog om vragen te beantwoorden over de zaak. Het is aan de autoriteiten om met bewijs te komen, zei zijn advocaat Friedrich Fülscher. ,,Meneer B. doet er momenteel het zwijgen toe op advies van zijn advocaat. Dat komt vaak voor in strafzaken”, aldus de jurist. ,,Het is aan de staat om te bewijzen dat een verdachte een misdrijf heeft gepleegd”, vervolgt de raadsman. ,,Geen enkele beschuldigde persoon hoeft zijn onschuld te bewijzen tegenover de onderzoekers.”