Verminkt en onthoofd vrouwenlichaam gevonden in Frankrijk

Orkaan Fiona komt aan land in Puerto Rico, ‘catastro­fa­le’ overstro­min­gen dreigen

Orkaan Fiona is aan land gekomen in Puerto Rico en dreigt dat Caribische gebied van de Verenigde Staten te teisteren met ‘catastrofale’ overstromingen en modderstromen, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Het kwetsbare elektriciteitsnet van het Amerikaanse eiland met 3,3 miljoen inwoners is al uitgeschakeld.

18 september