Vermist jongetje (5) dood aangetroffen in VS, ouders gearresteerd

In een ondiep graf bij het Amerikaanse plaatsje Crystal Lake is vandaag het in plastic gewikkelde lichaam van een 5-jarige jongen gevonden. De ouders van het slachtoffertje, Andrew ‘AJ’ Freund, zijn opgepakt op verdenking van moord.

Eerder deze week gaven JoAnn Cunningham en Andrew Freund Sr. hun zoon Andrew nog op als vermist. ,,Ik had een doktersafspraak ‘s ochtends. Wanneer ik terugkeerde, wilde ik een kijkje nemen of mijn zoon nog sliep. Hij was verdwenen”, zei Andrew senior tegen de politie. De man verklaarde dat hij het huis en de buurt had doorzocht, maar dat zijn zoontje nergens te bespeuren was.

,,Andrew, kom alsjeblieft naar huis”, zei de man in een opsporingsbericht op een lokale nieuwszender. ,,We houden erg veel van je. Je zal niet in de problemen komen. We maken ons ernstige zorgen. Kom alsjeblieft naar huis.”



George Kililis, de advocaat van Andrews moeder, zei dat zijn cliënte niets met de verdwijning van haar zoon te maken had. ,,Ze weet niet wat er met hem is gebeurd. Ze is doodongerust”, klonk het.

Zoekactie

De politie startte een zoekactie waarbij onder meer drones en honden werden ingezet. Volgens de ouders was hun zoon ontvoerd, maar speurders vonden geen enkel aanwijzing in die richting. Vandaag werd het levenloze lichaam van het jongetje gevonden in een ondiep graf. Momenteel wordt de doodsoorzaak onderzocht.

De lokale politie zou zich volgens de Chicago Sun-Times al sinds september vorig jaar zorgen maken over het lot van de jongen. Hij zou bij zijn ouders in een huis wonen dat zwaar vervuild was. Het zou er naar uitwerpselen hebben gestonken.

De ouders van Andrew zullen zich deze week moeten verantwoorden in de rechtbank.

Volledig scherm Andrews moeder JoAnn Cunningham en zijn vader Andrew Freund Sr. © AP