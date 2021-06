Vermiste peuter Portugal na bijna 36 uur ‘gezond en wel’ aangetroffen

Volgens Correio da Manhã is de peuter donderdagavond gevonden bij het dorp Proença-a-Velha. Hij had geen kleren aan maar was verder blijkbaar in orde. Noah is voor observatie overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe hij werd gevonden, is nog onduidelijk. De lokale bevolking die deelnam aan de zoekactie vierde de vondst van de peuter, feliciteerde elkaar en huilde van opluchting.