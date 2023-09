Vermiste welpen van geliefde doodgeschoten berin teruggevonden in Italië: ‘Grote opluchting’

met videoNa de grote schok over de dood van de geliefde berin Amarena in de Italiaanse Abruzzen, hebben de parkbeheerders dinsdag iets hoopvoller nieuws kunnen melden. De twee vermiste welpen van de doodgeschoten bruine beer - voor hun levens werd gevreesd - zijn levend en gezond teruggevonden. ‘Een grote opluchting.’

De parkbeheerders van het nationaal park van de Abruzzen, Lazio en Molise, melden het nieuws op Facebook: ‘Met grote opluchting kunnen wij u definitief bevestigen dat de welpen allebei leven en dat ze na een eerste scheiding weer bij elkaar zijn gekomen.’ De twee jonkies waren sinds donderdag spoorloos. Toen was hun moeder met schotwonden levenloos aangetroffen in de buurt van het dorp San Benedetto dei Marsi, aan de rand van het park.

Amarena was geliefd in de regio. Ze kuierde geregeld met haar kroost door de Italiaanse dorpjes in het park, tot groot genoegen van de dorpelingen. Zij filmden dan het dier en bekeken het berengezin. Dat ging altijd goed. Volgens het parkbestuur vormde de berin ‘nooit een gevaar voor mensen’. Ze had in het verleden wel schade aangericht aan landbouwgewassen en vee, maar die schade werd altijd door het park vergoed.

Afgelopen donderdag ging het toch fout. Een 56-jarige man schoot de berin dood. Hij verklaarde dat het dier op zijn privéterrein was geweest en schoot naar eigen zeggen uit angst. Hij zou het dier niet hebben willen doden.

Twee welpen

Al snel na het trieste nieuws kwam er een grote zoekactie op gang. Amarena was een van de weinige berinnen die zich voortplantte en zo bijdroeg aan het behoud van de soort. Rangers, dierenartsen en agenten (met de hulp van drones) deden er alles aan om haar twee nakomelingen te vinden, want de kans dat ze zouden overleven zonder de nabijheid van hun moeder was klein.

Dinsdag volgde het nieuws dat de twee welpen, geboren tussen december 2021 en januari vorig jaar, zijn gevonden. Waren ze elkaar na de dood van hun moeder nog kwijtgeraakt, maandag was het tweetal samen gespot op beelden van nachtcamera's die in het park zijn geplaatst. Parkbeheerders zagen op de beelden hoe de beertjes zichzelf tegoed doen aan de appels in een appelboom op ongeveer tien kilometer van de plek waar hun moeder werd gevonden. Niet alleen zijn de dieren dus nog in leven en samen, ze zijn ook in staat om zichzelf te voeden, melden de beheerders verheugd.

Voorlopig laten ze het tweetal begaan en houden zij de dieren goed in de gaten. Het gevaar bestaat nog steeds dat de welpen het moeilijk zullen krijgen zonder de hulp van hun moeder. Dan kan alsnog worden ingegrepen. Vooralsnog wordt het publiek in het park via Facebook opgeroepen de twee nakomelingen van Amarena met rust te laten. Mochten de dieren in moeilijkheden verkeren, dan moeten mensen de parkwachters of de politie bellen en de berinnen niet zelf benaderen.

Volledig scherm Een aantal dagen voor haar dood liepen Amarena en de twee welpen nog op hun gemak door San Sebastiano Dei Marsi. Ze werden gefilmd en bewonderd door de omstanders. © Videostill

Er leven naar schatting zestig bruine beren in het Nationaal Park van de Abruzzen, Lazio en Molise. Begin dit jaar werd nog een bruine beer uit het park doodgereden door een auto. In april werd in het noorden van Italië, in de regio Trentino, een jogger (26) gedood door een beer.

Volledig scherm Amarena en haar twee welpen in San Sebastiano Dei Marsi, Italië. © AP