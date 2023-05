Vermoedelijke spionageballon vliegt vanuit Belarus Polen binnen

Dodelijk ongeluk met afweerraket

De Poolse minister van Defensie Mariusz Błaszczak kreeg recent veel kritiek nadat brokstukken van wat mogelijk een raket is geweest, werden gevonden in de bossen bij Zamość, een kleine stad in de buurt van Bydgoszcz. Het ministerie erkende later dat de vermoedelijke raket al op 16 december het Poolse luchtruim was binnengedrongen, maar dat de luchtruimcontrole het ministerie niet onmiddellijk had gewaarschuwd.