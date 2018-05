'Vermoorde' journalist zette dood in scène om moordenaars te pakken

De dood van de 41-jarige Babchenko, die bekendstaat om zijn kritiek op Rusland en uit angst voor zijn leven vorig jaar naar Oekraïne verhuisde, ging gisteren de wereld over. Volgens de lokale politie werd hij bij zijn appartement in Kiev meermaals in zijn rug geschoten en hevig bloedend aangetroffen door zijn vrouw. Even later overleed Babchenko aan zijn verwondingen, aldus de politie.



Het was allemaal verzonnen, bekende het hoofd van de geheime dienst in Oekraïne vanmiddag. Hij meldde dat de moordzaak was opgelost en riep tot verbijstering van de aanwezige pers vervolgens de 'dode' journalist zelf binnen. ,,Ik leef nog'', zei Babchenko.



Volgens de dienst had Rusland een man uit Oekraïne 40.000 dollar betaald om de journalist uit de weg te ruimen. Die man zou vervolgens een kennis hebben gevraagd Babchenko te vermoorden. Dankzij de actie van de geheime dienst kon de ingehuurde moordenaar worden gepakt. Het is overigens niet duidelijk hoe dat precies is gegaan.