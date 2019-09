Vermoorde Tob Cohen plaatst met testament familie voor praktische problemen

De in Kenia vermoorde Tob Cohen (69) heeft zijn nabestaanden onbedoeld voor praktische problemen geplaatst met zijn laatste wil. Daarin schrijft de half-Joodse Nederlander dat hij een begrafenis conform de joodse traditie wil in het Oost-Afrikaanse land. ,,Da's makkelijker gezegd dan gedaan’’, verzucht Cohens zus in een openhartig gesprek met deze site.

Zus Gabrie van Straten (67) beschikte al geruime tijd over een kopie van het testament van haar broer. Dat was uit voorzorg, omdat hij in een vechtscheiding was verwikkeld met zijn Keniaanse echtgenote en vreesde voor zijn leven. Van Straten wist dat hij begraven wilde worden in Kenia - het geliefde land waar hij al ruim 30 jaar woonde - maar kende de details van zijn testament niet. Die las ze vrijdag pas na de vondst van zijn stoffelijk overschot door forensische speurders in een septic tank bij zijn villa.

Acht weken

Van Straten heeft geen idee waarom haar broer deze begrafeniskeuze heeft gemaakt. ,,Ik kan het hem ook niet meer vragen. Mijn eerste gedachte bij het lezen, was: wat schrijft hij nu voor raars.’’ De nabestaanden - Cohen heeft naast een zus ook nog een broer - willen zijn laatste wil respecteren maar stuiten daarbij op praktische problemen.



Van Straten: ,,Tob is naar alle waarschijnlijkheid al acht weken dood. De Joodse traditie schrijft voor dat het lichaam van de dode binnen 36 uur begraven moet worden. We zijn aan het uitzoeken of het lichaam van mijn broer überhaupt nog conform die traditie begraven kan worden.’’



Maar dat is niet het enige obstakel, zegt de zus. ,,De Joodse gemeenschap in Kenia is klein. Ze telt slechts een paar honderd leden. Joodse begraafplaatsen zijn daardoor dun gezaaid. Dat beperkt de begrafenismogelijkheden voor Tob.’’

Autopsie

Zijn lichaam is bovendien nog niet vrijgegeven door de politie. De lijkschouwing zou eigenlijk zaterdag plaatsvinden, maar werd uitgesteld tot maandag. De autopsie, die uitsluitsel moet geven over de vraag hoe en wanneer Cohen werd vermoord, bepaalt mede hoe lang zijn stoffelijk overschot nog beschikbaar moet blijven voor verder onderzoek.

De advocaat van Cohens echtgenote verklaarde gisteren tegenover ons dat zijn cliënte een onafhankelijk forensisch post mortem wil, uitgevoerd door een zelf gekozen patholoog-anatoom. Dat veroorzaakt extra vertraging bij de vrijgave van het lichaam van haar vermoorde man.



Landgoed

In zijn testament wees Cohen zijn broer en zus aan als beheerders van zijn nalatenschap. Die bestaat uit het landgoed met villa - geschat op zo'n vier miljoen euro - in een residentiële buitenwijk van Nairobi. De broer en zus willen de komende week conform het testament bezit nemen van de villa van hun vermoorde broer. Alle bezittingen van Cohens aangehouden echtgenote zullen volgens een ingewijde onder politietoezicht uit het pand worden verwijderd en overgebracht naar de vrouwengevangenis waar Sarah W.K. (52) in voorlopige hechtenis zit.

Cohen runde vanuit zijn woning Kenya Golf Safaris, een reisbureau gespecialiseerd in het organiseren van golfreizen en -toernooien. Via Lotus Care Travel organiseerde hij ook medische trips naar kwaliteitsklinieken over heel de wereld. Dit vanuit zijn streven om Kenianen toegang te geven tot kwaliteitsvolle maar betaalbare gezondheidszorg in het buitenland. De waarde en toekomst van beide vennootschappen is nog niet bekend.

Cohens zus vloog woensdag naar Kenia om de volgende dag in de rechtszaal de confrontatie aan te gaan met haar Keniaanse schoonzus. Die werd twee weken geleden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van en moord op haar man. De vondst van diens lichaam kwam als een volslagen verrassing. Cohens broer arriveert vandaag in Nairobi.

De zus van Tob Cohen sprak eerder met ons over de zaak. Bekijk hieronder de video: