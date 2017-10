Verpleegkundige verbond eigen schotwonden in Las Vegas

Update 'Brandje in Parijs geen actie tegen Jordanië'

12:01 Voor een pand in Parijs waarin een Jordaanse diplomaat woont, is vanmorgen een scooter in brand gestoken. Gezien de plek was er in eerste instantie angst voor een aanslag. De Jordaanse ambassade in Parijs verklaarde al snel dat het vermoedelijk geen aanslag gericht tegen Jordanië was.