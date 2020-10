Verraden door Instagram: studente krijgt forse boete na overtreden quarantaineregels

Franse justitie vervolgt man voor ‘liken’ foto vermoorde leraar

25 oktober Justitie in Frankrijk vervolgt een 22-jarige man voor het verheerlijken van terrorisme, omdat hij op Twitter een gruwelijke foto van de vermoorde leraar Samuel Paty had geliket. De openbaar aanklager in de stad Blois vertelde zondag dat de verdachte, die net als de 18-jarige dader van de aanslag van Tsjetsjeense komaf is, al eerder in beeld was bij de autoriteiten.