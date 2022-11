Verrassend bestand na twee jaar oorlog: eindelijk weer voedsel naar uitgehongerd Ethiopië

Er zijn nog veel vragen over de houdbaarheid van het broze staakt-het-vuren, maar dat de wapens worden neergelegd in het bloederige conflict is tenminste hoopgevend voor miljoenen mensen in een zwaar geteisterd en vaak vergeten gebied. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde naties hoopt dat het akkoord ‘verlichting brengt voor de miljoenen Ethiopische burgers die hebben geleden onder dit conflict’.

Lees ook Etnisch bloedbad in Ethiopië, meer dan 100 burgers gedood

De strijdende partijen van Ethiopië stemden tijdens besprekingen in Zuid-Afrika woensdag formeel in met een permanente stopzetting van de vijandelijkheden. Naar verluidt zijn er in het conflict - dat begon als machtsstrijd tussen de bestuurders in de Ethiopische deelstaat Tigray (dezelfden die vroeger het hele land bestuurden) en de centrale regering van premier en Nobelprijswinnaar Abiy Ahmed in Addis Abeba - vele tienduizenden doden gevallen. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht.

Wat is er afgesproken?

Volgens gezant van de Afrikaanse Unie, Olusegun Obasanjo (voormalig president van Nigeria), zijn de strijdende partijen het eens geworden over een ‘ordentelijke, soepele en gecoördineerde ontwapening’. Andere belangrijke punten waren herstel van de openbare orde, herstel van diensten en ongehinderde toegang tot humanitaire voorraden.

Eritrea, dat samen met buurland Ethiopië heeft gevochten, maakte geen deel uit van de vredesbesprekingen. Is dat niet een groot risico?

Ja, zeggen waarnemers. Eritrese troepen zijn beschuldigd van enkele van de ergste misstanden in het conflict, waaronder groepsverkrachtingen. Getuigen hebben bovendien moorden en plunderingen door Eritrese troepen beschreven, zelfs tijdens de vredesbesprekingen. Zolang het bewind in Eritrea de autoriteiten van Tigray als een bedreiging beschouwt, hangt dit akkoord aan een los draadje. De minister van Informatie van Eritrea antwoordde niet op vragen. Ook is onduidelijk of verschillende milities in het gebied zich aan afspraken gaan houden waar ze geen deel aan hebben gehad.

Volledig scherm De Ethiopische regeringsvertegenwoordiger Redwan Hussien (links) en de afgevaardigde van Tigray Getachew Reda geven documenten door voor ondertekening. © REUTERS

Wanneer kan de humanitaire hulp in het voormalige oorlogsgebied worden hervat?

Dat wordt lastig, maar is zeer noodzakelijk. Veel verbindingen (wegen en communicatie) in Tigray zijn verbroken. Artsen meldden eerder tekorten aan basisgeneesmiddelen, zoals vaccins, insuline en therapeutische voeding. Mensenrechtenonderzoekers van de Verenigde Naties hebben eerder gemeld dat de Ethiopische regering ‘uithongering van burgers’ als oorlogswapen gebruikte. Een anonieme bron zegt dat diverse hulporganisatie hun humanitaire operaties vrijwel onmiddellijk zouden kunnen hervatten ‘als er tenminste daadwerkelijk onbelemmerde toegang tot Tigray wordt verleend’. Dat moet de komende dagen blijken.

