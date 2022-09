Verrassend Oekraïens offensief bij Charkov, Zelenski meldt ‘goed nieuws’ van het front

De focus van een tegenaanval van de Oekraïense strijdkrachten was gericht op de zuidelijke regio van Cherson maar de laatste dagen zouden in het noordoosten van het land verschillende nederzettingen rondom de stad Charkov zijn heroverd.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak er gisteravond over in zijn dagelijkse videobericht. ,,Deze week hebben we goed nieuws uit de regio van Charkov. Maar het is nu niet het juiste moment om die nederzettingen te noemen waar de Oekraïense vlag is teruggekeerd.” Een functionaris die de door Rusland gecontroleerde Volksrepubliek Donetsk vertegenwoordigt, meldde eerder dat Oekraïense troepen het stadje Balakliia (30.000 inwoners, gelegen tussen Charkov en het door Rusland bezette Izium) omsingelden. Tegelijk komen er meldingen van Russische beschietingen en tankaanvallen rond Charkov.

Zwakke punten in Russische linies

Het Institute for the Study of War (ISW), een in Washington gevestigde gezaghebbende denktank die de bewegingen aan het front nauwlettend volgt, bevestigde gisteren dat Oekraïense troepen waarschijnlijk ook het gehucht Verbivka hebben ingenomen, op minder dan 3,2 km ten noordwesten van Balakliia. Dit op basis van satellietbeelden en posts van Oekraïense soldaten op sociale media. Op een daarvan is te zien hoe Oekraïense soldaten poseren met een vaandel van het 150ste regiment fuseliers van het Russische leger dat de stad Balakliia zou hebben verdedigd. Volgens sommige analisten zijn de Oekraïners de laatste dagen op sommige plekken in het noordoosten tot wel twintig kilometer doorgestoten.

Volgens militaire experts zouden Oekraïense eenheden een aantal zwakke punten in de Russische linies hebben gevonden en daar zijn doorgebroken. Ook de Russische stad Belgorod, net over de grens bij Charkov zou vannacht zijn bestookt. Op sociale media circuleren beelden van een explosie en stroomuitval. Belgorod is een belangrijke schakel in de Russische aanvoer van troepen en materieel. Volgens Russische media wordt de oorzaak van de stroomstoring onderzocht. Elders in Oekraïne melden Russische bronnen sabotage-acties door Oekraïense eenheden.

‘Langzame maar gestage terreinwinst’

Volgens Westerse inlichtingendiensten boeken de Oekraïense troepen ‘langzame maar gestage terreinwinst’ op het slagveld in het zuiden, rond de stad Cherson. ,,Ik denk zeker dat het nu aan de Oekraïense kant in het zuiden beter gaat dan aan de Russische kant”, zei ook de Amerikaanse staatssecretaris van Defensie Colin Kahl. Tegelijk melden Russische media dat in de deels Russischtalige stad (45 procent van de 300.000 inwoners spreekt Russisch) een referendum zal worden gehouden, op 4 november, over annexatie door Rusland. Een ‘maar’.

De beschietingen bij de Oekraïense kerncentrale Zaporizja zijn gisteren hervat. Oekraïense functionarissen beschuldigden Russische troepen van het schieten op de stad Nikopol, tegenover de kerncentrale. ‘Werknemers van gemeentelijke en andere diensten hebben eenvoudigweg geen tijd om nood- en herstelwerkzaamheden uit te voeren, aangezien een nieuwe beschieting hun werk weer tot nul reduceert’, meldt de Oekraïense burgemeester van Enerhodar, Dmytro Orlov, op Telegram.

De serie explosies die het schiereiland de Krim vorige maand trof, zijn opgeëist door het Oekraïense leger. De ontploffingen, die naast een Russisch legerdepot ook een militair vliegveld hebben beschadigd, werden volgens de opperbevelhebber van het Oekraïense leger veroorzaakt door raketaanvallen. Het is voor het eerst dat Kiev toegeeft achter de aanvallen te zitten.

