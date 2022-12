Versoepeling van coronaregels in China: quarantaine mag voortaan thuis en test is minder vaak nodig

In China mogen Covid-19-gevallen zonder of met milde symptomen voortaan thuis in isolatie, heeft de Chinese nationale gezondheidsautoriteit (NHC) vandaag aangekondigd. Ook het testbeleid wordt afgeschaald en reizen binnen China wordt makkelijker. Verschillende steden lieten de afgelopen dagen al coronaregels los, nu is ook landelijk het zero-Covid-beleid afgeschaft.

Voorheen moesten alle mensen na een positieve test op speciale overheidslocaties in isolatie. Nu is de bedoeling dat mensen dat pas doen na een verslechtering van hun gezondheidssituatie. Ook is besloten dat mensen zich minder vaak hoeven te testen en minder vaak een negatieve testuitslag hoeven te tonen. Daarmee wordt het ook makkelijker om tussen provincies te reizen. Reizen van en naar het buitenland blijft nog lastig, temeer door de hoge ticketprijzen en verplichte isolatie van minstens acht dagen.

De versoepelingen komen na zeldzame protesten in diverse steden tegen het strenge antivirusbeleid. Een brand in de stad Urumqi, waarbij tien mensen om het leven kwamen, was olie op het vuur omdat sommige slachtoffers ook niet zouden hebben durven vluchten vanwege lockdownregels.

De landelijke versoepeling komt nu het aantal besmettingen in China weer daalt na een piek eind november. Toen werden bijna 40.000 besmettingen per dag vastgesteld. Dit weekend lag dat aantal op bijna 32.000. Toch zijn er - zeker met deze versoepelingen - grote zorgen over een nieuwe coronagolf die het land kan platleggen.

Volledig scherm Een vrouw loopt langs rustende opruimploegen, die in appartementen in Peking medisch afval ophalen dat gebruikt is door mensen die in isolatie zitten. © Getty Images

Vergelijkbaar met builenpest en Cholera

Al bijna drie jaar behandelt China Covid als een gevaarlijke ziekte die vergelijkbaar is met builenpest en cholera, maar sinds vorige week erkennen topambtenaren dat de jongste variant van het coronavirus minder ernstig is dan genoemde ziektes. Eerder dit jaar werd nog geprobeerd uitbraken met zware beperkingen te beëindigen. Zo gold voor de ruim 23 miljoen inwoners van Sjanghai wekenlang een lockdown.

De versoepelingen lieten zich afgelopen dagen al voorspellen, toen verschillende steden zelfstandig besloten de coronaregels minder streng te handhaven. Toen was er nog geen officieel statement vanuit de overheid gekomen. De Chinese vicepremier en chef coronabestrijding Sun Chunlan zei vorige week wel al - en onverwacht - dat het gezondheidssysteem van het land ‘de test van Covid-19 had doorstaan’ ​en dat China zich ‘in een nieuwe situatie’ bevond.

Kijk onze video's over de coronacrisis in onderstaande playlist: