Verstekelingen vallen van opstijgend vliegtuig

Twee verstekelingen op een vliegtuig met bestemming New York hebben de dood gevonden toen ze tijdens het opstijgen van het landingsgestel vielen. Het betreffende vliegveld in de Ecuadoriaanse kuststad Guayaquil werd enkele uren afgesloten om de lichamen te bergen.

Het tweetal, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, had zich verschanst in het landingsgestel van het vliegtuig toen het op de startbaan klaar stond voor vertrek. Volgens de politie moeten ze ofwel bewusteloos zijn geraakt bij het opstijgen, of van het gestel zijn geslingerd toen het vliegtuig snelheid maakte om op te stijgen.

In 2014 wist een 15-jarige jongen in Californië zich ook verborgen te houden in het landingsgestel van een vliegtuig. De verstekeling vloog vijf ijskoude uren mee naar Hawaï. De jongen overleefde de vlucht wonderwel.

Vaker loopt het slecht af met verstekelingen. Het landingsgestel van een vliegtuig wordt niet verwarmd. Als het vliegtuig op 10 kilometer hoogte vliegt, zakt de temperatuur naar ongeveer 50 graden onder nul. Bovendien is ademhalen onmogelijk, doordat de lucht zo ijl is.



Ook op Schiphol wordt soms een dode verstekeling aangetroffen. In 2015 werd een lichaam ontdekt in een vrachtvliegtuig van Emirates. Dat was kort ervoor geland vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het jaar ervoor werd het lichaam van een 17-jarige autistische jongen uit Noorwegen aangetroffen. Hij was vermoedelijk van huis weggelopen.