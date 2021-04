Vertrek Raúl Castro is einde tijdperk, maar de geest van de Cubaanse Revolutie blijft

Rapport Europol: Georgani­seer­de misdaad in Europa nog nooit zó gevaarlijk

12 april De Europese politiedienst Europol stelt dat de georganiseerde misdaad in Europa nog nooit zo gevaarlijk is geweest als nu. Zo breiden criminele netwerken hun activiteiten steeds vaker en verder uit met behulp van internet. Deze conclusie van Europol staat in een in Lissabon gepresenteerd rapport.