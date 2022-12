Vervuilende bedrijven van buiten de EU moeten straks klimaatheffing betalen

In het kort werkt het zo. Veel grote fabrieken, zoals Tata Steel of kunstmestfabriek Yara, stoten bij hun productie broeikasgassen uit. Die zijn mede oorzaak van de opwarming van de aarde. De EU heeft daarom al twintig jaar geleden een systeem van ‘emissierechten’ bedacht: een fabriek ‘mag’ een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Wordt het meer, dan moet de producent daarvoor betalen. Eerst waren die rechten gratis, over de jaren heen stijgt de prijs geleidelijk. Bedrijven die weinig broeikasgassen uitstoten, kunnen hun rechten verkopen aan bedrijven die veel uitstoten. Zo wordt ‘groen’ produceren geleidelijk aan goedkoper dan ‘vuil’.

De vraag was steeds: wat te doen met fabrieken die buiten de EU produceren in landen met een minder streng klimaatbeleid? Want zal een autofabrikant in Frankrijk of Duitsland niet geneigd zijn z’n staal uit China of India te laten komen? Daar is CBAM dus het antwoord op: een klimaatheffing aan de buitengrens.