Verwarde man rijdt met auto binnenplaats van Vaticaan op

Eenmaal op de binnenplaats gaf de bestuurder zich over aan de politie en werd hij gearresteerd. Het Vaticaan zei dat de bestuurder in 'verwarde toestand’ verkeerde. Hij werd vastgehouden in de Vaticaanse kazerne. Bij de residentie van de paus kwam de man niet in de buurt. Die is aan de andere kant van Vaticaanstad. Paus Franciscus houdt in het Apostolisch Paleis wel regelmatig ontmoetingen.