Verwarde vrouw sticht dodelijke brand Parijs ‘uit wraak op buren’

Tegen Le Parisien vertelt een ooggetuige over de aanleiding. Deze buurman Nicolas waarschuwde de politie al voordat de brand uitbrak. Zijn 41-jarige buurvrouw viel buren lastig met harde muziek. Toen Nicolas haar daarop aansprak, ging ze door het lint. ,,Ze probeerde mijn raam en deur kapot te slaan, ze zou mijn huis in brand steken en wraak nemen. Ze wenste me ‘veel succes’. Later rook ik brand. Ze had de boel in brand gestoken, ze rende weg.’’



Nicolas probeerde nog buren te evacueren, en schakelde de hulpdiensten in. ,,Ik ben er kapot van, ik had ook kunnen sterven.’’ Volgens Franse media heeft de vrouw een verleden van psychiatrische problemen. Ze is vanochtend aangehouden.