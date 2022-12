Verwarring over kandidaatstelling Mike Pence voor presidentschap VS

vijf vragen Vladimir Poetin staat open voor onderhande­lin­gen, maar wil hij écht over vrede praten?

De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd open te staan voor onderhandelingen over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Mooie woorden, maar de beschietingen op Oekraïense steden gaan ondertussen door en er zijn dreigende troepenbewegingen langs de grens met Belarus. Volgens Moskou ligt het aan de regering in Kiev en aan de westerse bondgenoten van Oekraïne dat het er niet van komt om aan tafel te gaan.

26 december