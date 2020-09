Verwesterlijking moslimlanden: ‘Wat Erdoğan ook probeert, hij kan deze trend niet stoppen’

VIDEO Politie Antwerpen in verlegen­heid na viral video: ‘Je moet mij geen linkse preek geven’

10 september De politie in Antwerpen is in verlegenheid gebracht na het opduiken van een video van een discussie tussen een paar agenten en enkele jonge vrouwen. Op de beelden is te zien dat een van de agenten de vrouwen terechtwijst en wenst ‘geen linkse preek’ van hen te krijgen. Later zegt hij nog op cynische toon dat de vrouwen ‘nog ver gaan komen in het leven’. De politie hekelt het optreden van de agent en is een intern onderzoek begonnen.