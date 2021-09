Verzet tegen coronaprik zorgt voor hoofdpijn in Zuid-Tirol

Vooral in de Duitstalige gemeenschap is het verzet tegen de Covid-19 vaccinatie groot, slechts de helft van de volwassen bevolking is ingeënt tegen het coronavirus. En dat heeft grote gevolgen, met name voor het onderwijs. Traditioneel begint het schooljaar in Bolzano een week eerder dan in andere delen van Italië, maar dit jaar is er een probleem. Iets meer dan 4700 van de ruim 19.000 docenten zijn niet gevaccineerd tegen het coronavirus en hebben dus ook geen Green Pass, de QR-code die sinds 1 september verplicht is voor onderwijzend personeel.

Met name onder de Duitstalige gemeenschap in het gebied is het verzet tegen de vaccinatie groot. Volgens cijfers van de burgerbescherming is bijna 36 procent van de Duitstalige docenten niet gevaccineerd, volgens cijfers van de provincie Bolzano zelf ligt dat percentage iets lager, rond de 25. Van het Italiaanstalige onderwijzend personeel is zo’n 10 procent niet ingeënt, vergelijkbaar met andere delen van Italië. In de regio Lazio, Rome en omgeving, is de vaccinatiegraad onder onderwijzend personeel 99 procent. ,,Wij zijn geen No-Vax’’, zegt advocate Renate Holzeisen tegen de krant La Repubblica. Zij vertegenwoordigt alle werknemers die zonder vaccinatie in de problemen zijn gekomen. ,,We zijn tegen dit experimentele vaccin en, als autonome provincie, ook tegen de Green Pass die de centrale regering in Rome ons oplegt.’’

Volledig scherm Bolzano. © Getty Images/iStockphoto

Het verzet tegen het vaccin en de Green Pass bezorgt de schooldirecteuren in het gebied hoofdpijn, zonder de verplichte QR-code, vallen er gaten in de lesroosters. Het plan van de provincie om gratis speekseltests aan te bieden aan niet-gevaccineerd personeel lost de problemen, voorlopig, niet op. Veel niet-gevaccineerde docenten zijn ook tegen de Green Pass, 58 hebben zich al ziek gemeld en 20 hebben zelfs ontslag genomen. Het plan om net afgestudeerden of gepensioneerden voor de klas te zetten, stuit op verzet bij de vakbond. ,,Dat zijn keuzes die wij niet delen’’, zegt Petra Nock van de onderwijsvakbond ASGB tegen La Stampa. ,,Dat heeft niets te maken met de kwaliteit van onderwijs, dat is alleen maar gaten dichten.’’

Ook in de gezondheidszorg in het gebied is de vaccinatiegraad relatief laag, één op de tien artsen of verpleegkundigen is niet ingeënt tegen Covid-19. Een gedeelte daarvan is overgeplaatst naar afdelingen waar ze geen direct contact hebben met patiënten, de rest is op non-actief gesteld. De scepsis tegen vaccinaties is hardnekkig in de Duitstalige gemeenschap van Bolzano en omgeving, ook de vaccinatiegraad voor andere vaccinaties is traditioneel laag. Zo heeft slechts 68 procent van de kinderen in Zuid-Tirol een mazelenprik gehad, terwijl het landelijke gemiddelde rond de 93 procent ligt. De vaccinatieweerzin komt deels voort uit een sterk geloof in alternatieve geneeswijzen en daarnaast uit een diepgewortelde afkeer van de centrale overheid in Rome. Het aantal niet-gevaccineerden is het hoogst onder de aanhangers van separatistische partijen.

Volledig scherm © Getty Images

Huiszoekingen De Italiaanse politie heeft donderdag door het hele land huiszoekingen gedaan bij leden van anti-vaccinatiebewegingen die verdacht worden van het plannen van gewelddadige acties in de aanloop van demonstraties die voor komend weekeinde staan gepland. In verschillende huizen zijn bijvoorbeeld computers in beslag genomen. Doorzoekingen vonden plaats in onder meer Rome, Milaan en Venetië. Meerdere coronasceptici en antivaxers hebben groepen gevormd op de berichtenapp Telegram, meldt de Italiaanse politie. In deze groepen zouden plannen gesmeed worden om geweld te plegen bij demonstraties. Zo zou er in een groep genaamd “De Krijgers” worden gesproken over het gebruik van wapens of zelfgemaakte explosieven. Italië zag in de afgelopen weken veel demonstraties tegen de coronamaatregelen. Een van de organisatoren van die demonstraties riep onlangs op om treinstations in het hele land te blokkeren, uit protest tegen nieuwe regels voor treinreizen. Treinpassagiers moeten een bewijs van vaccinatie of een negatieve test laten zien als ze willen reizen over een lange afstand. Uiteindelijk gaven weinig betogers gehoor aan de oproep tot blokkeren.

