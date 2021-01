Verzet Trump-aanhangers groeit: ‘Stemming in Washington kan zomaar omslaan’

Normaliter is de bevestiging van de uitslag van de presidentsverkiezingen door het Amerikaanse Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat) een formaliteit. Vaak nog saai ook. ,,Vroeger moesten ze ons aansporen erheen te gaan omdat het anders te leeg zou zijn”, vertelde een gepensioneerde senator aan The Washington Post. Nu niet. Iedereen zal er zijn en de spanning is vooraf al om te snijden. Vooral om wat er buiten kan gebeuren. Donald Trump wil zijn aanhangers toespreken als die massaal naar Washington komen om te onderstrepen dat de uitslag - volgens hen - niet deugt.