Verzorgers stomverbaasd: ‘mannelijke’ havikuil legt na 23 jaar één ei en blijkt toch vrouwtje

,,Volgens mij was Kaln net zo verrast als wij”, aldus Vincent Jones, oprichter van opvangcentrum Barn Owl Centre. Normaal legt een vrouwelijke havikuil immers zes eitjes per winter, maar bij Kaln ging het om het eerste ei in 23 jaar tijd.



De geslachtsbepaling van een uil is een lastige kwestie. Het lijf van de mannelijke en vrouwelijke uil is vrijwel identiek, genitaliën incluis. Daarbij komt dat het opvangcentrum van Vincent Jones niet echt geïnteresseerd is in het geslacht van de uilen. ,,Het belangrijkste is de (tijdelijke) opvang van dieren in nood”, schrijft Jones op Facebook.



