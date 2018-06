Veto van één Brits parlementslid: 'upskirting' géén misdrijf

Vervolging juridisch onmogelijk

Er is al wetgeving tegen voyeurisme of onzedelijkheid. De vervolging van types die mobieltjes onder een jurk manoeuvreren, was volgens de initiatiefnemers tot nu toe juridisch onmogelijk. De wet is nog niet op deze nieuwe vorm van lastigvallen ingesteld. De wetswijziging is overigens niet helemaal van de baan. Er zijn andere manieren om het initiatief ter discussie te stellen. De Britse regering steunde volgens minister van Justitie, Lucy Frazer, het initiatief van de Liberaal-Democratische parlementariër Wera Hobhouser. Zij was met anderen een campagne gestart voor strengere wetgeving om je lichaam en privésfeer beter te beschermen tegen opdringerige figuren met camera's of mobieltjes.

New York bestrijdt billengluurders

Twee jaar geleden lanceerde het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse metropool New York een campagne om het 'slipjesstaren' tegen te gaan. De gluurders in de Big Apple vinden vooral in de metro hun werkterrein. Om hun slag te slaan, worden mobiele telefoon verstopt in limonadeblikjes, een krant of tijdschrift. Wie betrapt wordt, maakt kans op een gevangenisstraf van vier jaar.



In uitzonderlijke gevallen kan een geval van upskirting in de VS zelfs als zedenmisdrijf worden gezien. ,,Dit is een serieuze misdaad met serieuze consequenties, een ernstige schending van de privacy'', zei openbaar aanklager Cyrus Vance. Wie een slipjesgluurder in actie ziet, wordt gevraagd direct het alarmnummer 911 te bellen.