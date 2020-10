Vicevoorzitter Duitse Bondsdag sterft bij tv-opname

‘Nederland­se leider van ‘Europa’s meest actieve cocaïneben­de’ verstopt zich in Dubai’

23 oktober De vermeende leider van de drugsbende die vorige week werd opgerold tijdens een gelijktijdige politieoperatie in Spanje en Nederland, houdt zich schuil in Dubai. Het gaat om een Nederlander wiens identiteit nog niet is onthuld, meldt een Spaanse nieuwssite op basis van onderzoeksinformatie. Bij de gecoördineerde politieactie werden acht Nederlandse verdachten opgepakt.