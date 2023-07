Video van de dag: Witte haaien zwemmen onder surfers in Californië

Parlement Israël stemt in met omstreden herziening rechtssys­teem

Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft in de nacht van maandag op dinsdag in een eerste lezing ingestemd met een omstreden wetsvoorstel om het rechtssysteem te herzien. Met het wetsvoorstel worden de bevoegdheden van het hooggerechtshof in Israël ingeperkt en krijgt het parlement meer invloed.