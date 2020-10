Videoboodschap koning Willem-Alexander wekt jaloezie in Thailand

De videoboodschap waarin koning Willem-Alexander zegt 'spijt' te hebben van zijn herfstvakantie in Griekenland heeft grote indruk gemaakt in Thailand. Op sociale media wordt hij ten voorbeeld gesteld aan de eigen koning Vajiralongkorn. Die is dit jaar al 277 dagen op vakantie geweest en daarmee slechts 19 dagen in eigen land.

Al enkele maanden voeren studenten overal in Thailand actie tegen de regering van premier generaal Prayut Chan-o-cha. Hervorming van de monarchie is sinds enige tijd aan het eisenpakket van de soms met tienduizenden tegelijk de straat op gaande demonstranten toegevoegd. De in Duitsland wonende en in 2016 op de troon gekomen Vajiralongkorn (68) moet zich volgens hen gaan gedragen als een constitutioneel vorst en niet als een autocraat, en hij zou om te beginnen in Thailand moeten verblijven.

In dat licht hebben de actievoerende Thai met een mengeling van ongeloof, verbazing, afgunst, maar ook met humor gekeken naar de gebeurtenissen rond de Nederlandse koning die donderdag het gesprek van de dag vormde. "Willem-Alexander had naar Thailand moeten komen. Hij wordt hier met open armen ontvangen", viel te lezen op Twitter. "Zo'n verschil tussen de monarchie in een ontwikkeld land en ...." schreef een ander, zonder in woorden naar Thailand te verwijzen om niet beschuldigd te kunnen worden van majesteitsschennis. Daar staat een straf op van vijftien jaar.

Met die wet in gedachten werd ook ironisch geschreven dat "alle slechte Nederlanders die de monarchie hebben beledigd nu moeten worden opgepakt op basis van lèse majesté". Thai staken ook de draak met Willem-Alexander om met humor hun eigen koning te kijk te zetten. "Arme koning Willem-Alexander. Hij is zo zwak. Hij wilde slechts met vakantie. De mensen begrijpen hem niet, zoals wij onze koning begrijpen ..." en "Willem-Alexander is zo onprofessioneel dat hij zijn vakantie liet verhinderen. Hij had onze koning om raad moeten vragen."

Volledig scherm De Thaise koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (2e-L) en de Thaise koningin Suthida (M) ontvangen bloemen bij aankomst op een ​​diploma-uitreiking van de Sakon Nakhon Rajabhat Universiteit in de provincie Sakon Nakhon, © EPA