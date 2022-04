Vier boten zinken voor kust Tunesië, zeker twaalf doden en tien vermisten

met video Nieuwe wending in verdwij­nings­zaak Maddie McCann: verdachte aange­klaagd

Een man in Duitsland is als officiële verdachte aangemerkt in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine (Maddie) McCann, die vijftien jaar geleden tijdens een familievakantie in Portugal verdween. Het Portugese Openbaar Ministerie had de Duitse autoriteiten daar om verzocht.

