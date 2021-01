Vier doden bij bestorming Capitool, ruim 50 arrestaties: ‘Agent zwaargewond nadat hij wordt meegesleurd’

14 agenten gewondBij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door aanhangers van president Trump in Washington zijn gisteren vier doden gevallen, meldt de hoofdstedelijke politie. Het gaat om twee volwassen vrouwen en twee volwassen mannen. Veertien politieagenten raakten gewond, van wie twee ernstig. In totaal zijn 52 personen opgepakt.

Drie van de sterfgevallen waren het gevolg van een ‘medisch noodgeval’. Wat daar precies mee wordt bedoeld, is nog onduidelijk. ,,Elk verlies van een mensenleven is tragisch. Onze gedachten zijn bij iedereen die door hun verlies wordt getroffen”, verklaarde politiechef Robert Contee.

Schietincident

De andere dode is de vrouw die in het Capitool was neergeschoten en later aan haar verwondingen overleed. Het gaat om Ashli Babitt, een Trump-aanhanger en fervent tegenstander van het coronabeleid. Ze was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te steunen. Beelden van het schietincident in het Capitool circuleren op internet.

De politiecommandant zei daarnaast dat er pijpbommen zijn aangetroffen bij de hoofdkwartieren van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij. In een voertuig dat bij het Capitool geparkeerd stond, werd een koelapparaat aangetroffen dat molotovcocktails bevatte.

Politiechef Robert Contee meldde dat 47 van de 52 arrestaties werden verricht vanwege overtredingen van de avondklok die de burgemeester had ingesteld. Van de aanhoudingen vonden er 26 plaats op het terrein van het Capitool.

Meegesleept

Van de veertien gewond geraakte politieagenten, zijn er twee naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de slachtoffers raakte zwaargewond doordat hij door de bestormers werd meegesleept. Zijn collega werd door een projectiel in het gezicht geraakt.

Afzetten

De Trump-aanhangers die het Amerikaanse parlementsgebouw bestormden zijn ‘binnenlandse terroristen’, zegt voormalig presidentskandidate en minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. De voormalige first lady stelt op Twitter dat de schuldigen terecht moeten staan.

,,Vandaag hebben binnenlandse terroristen het fundament van onze democratie aangevallen: de vreedzame machtsoverdracht na vrije verkiezingen”, aldus Clinton, die het in de verkiezingen van 2016 opnam tegen Donald Trump. ,,We moeten de rechtstaat herstellen en hen ter verantwoording roepen. Democratie is kwetsbaar. Onze leiders moeten hun verantwoordelijkheid nakomen om die te beschermen.”

‘Trump is medeverantwoordelijk’

Oud-president Barack Obama vindt dat Donald Trump medeverantwoordelijk is voor de geweldsuitbarsting. Volgens Obama heeft zijn opvolger de mensen ertoe aangezet. In een verklaring wijst Obama daarbij op de ongefundeerde leugens door Trump over de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Obama noemt de bestorming van het Capitool ‘een schande’ voor de Verenigde Staten. ,,Maar we zouden ons voor de gek houden als dit als een verrassing komt.” De oud-president roept de Republikeinse leiders op een verantwoordelijke keuze te maken. ,,Ze kunnen deze weg blijven volgen en de vuurtjes blijven opstoken. Of ze kunnen voor de realiteit kiezen en de eerste stappen zetten om de branden te blussen. Ze kunnen voor Amerika kiezen.”

Afzetten

Enkele ministers van de Amerikaanse regering bespreken momenteel het afzetten van president Donald Trump, meldt CNN op basis van een bron binnen de Republikeinse partij. Het kabinet kan een president afzetten onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet als de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen.

Vooralsnog gaat het om verkennende gesprekken over het al dan niet afzetten van de president. Of er genoeg kabinetsleden aanwezig zijn en achter een afzettingsprocedure staan, is nog onduidelijk. Volgens de bron van CNN zijn enkele senatoren ingelicht over de gesprekken om Trump uit zijn ambt te zetten.

Stemmen

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn intussen verder gegaan met het vaststellen van de verkiezingsuitslag. De zitting lag urenlang stil. ,,Aan mensen die onrust hebben gestookt: jullie hebben niet gewonnen. Geweld wint nooit. Vrijheid wint”, zei de voorzitter van de vergadering, vicepresident Mike Pence.

