Vier doden bij bestorming Capitool, ruim 50 arrestaties

Doodgescho­ten vrouw Capitool was Trump-fan uit San Diego: ‘Haar man kwam erachter op tv’

5:18 De vrouw die in het Capitool is neergeschoten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen is aan haar verwondingen overleden. Een lokale nieuwszender uit San Diego maakte enkele uren later haar identiteit bekend: Ashli Babitt was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te steunen.