Vier doden bij schietpartij in Amerikaans ziekenhuis

Lokale politieagenten haastten zich na een oproep over een schutter naar het St. Francis Hospital in de plaats Tulsa, waar een man met een vuurwapen door de gangen van het ziekenhuis zou lopen.

Tegen het einde van de middag meldde de politie op Facebook dat de schutter dood was, zonder te vermelden hoe hij omkwam. Niet veel later bevestigde de politie dat nog eens drie andere mensen zijn overleden. Ook is een onbekend aantal gewonden gevallen. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.